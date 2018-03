Broedzorg in de natuur kan hartverscheurend zijn

Voorjaar. Dat is: kleur en zang, maar ook lawaai, dreigen en knokken. Het mooiste van de lente is de broedzorg, een zakelijke term voor iets wat juist hartverwarmend is. Dat lichtblauw-roze babywereldje van ons blijkt in de dierenwereld tot op microniveau gekopieerd! Kijk maar hoe zorgvuldig een vrouwtje van de kleine watersalamander haar legsel met de achterpootjes in een waterplantblaadje vouwt – eitje voor eitje.

Broedzorg kan ook hartverscheurend zijn. Ronduit schokkend is wat het jong van een jan-van-gent kan overkomen. Een kuiken van deze grote witte zeevogel hoeft maar een paar centimeter buiten het nest terecht te komen om niet meer door zijn ouders te worden herkend als hún jong. In het volle zicht op pa en ma zit het daar te verkleumen en staat het nog maar één ding te wachten: de hongerdood.