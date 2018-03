Bordercollie Joss houdt ons een spiegel voor

Onze dominee Van Kooten kwam onlangs met zijn vrouw bij de schaapskooi langs. Even met een paar logeerkindjes naar de schapen en de pasgeboren lammetjes kijken. Mijn drie schapenhonden, de bordercollies Joss, Blix en de kleine Famke, zaten in de auto. De oudste van het drietal, Joss, zat statig op de stoel achter het stuur met zijn mooie expressieve kop door het raampje naar de schapen te kijken. Toen de dominee de hond zag zitten, keek Joss hem rustig aan, waarop de predikant vol bewondering uitriep: „Wat een trouwe ogen!”

Deze woorden raakten me diep. Want daarmee had ds. Van Kooten de talentvolle Joss met zijn gouden karakter in slechts een paar woorden helemaal juist getypeerd. Is het geen groot wonder van de Schepper dat Hij ons door de ogen van een herdershond laat zien wat trouw is?

En is het niet verwonderlijk dat deze Joss, die zo trouw is aan ‘zijn’ kudde schapen, eens op een dag, zonder ook maar enigszins naar mij te willen luisteren, zelfstandig een afgedwaald lammetje heeft opgezocht, gevonden en weer teruggebracht heeft bij de kudde? En dat met gevaar voor eigen leven!

Van deze trouwe herdershond kunnen wij mensenkinderen nog heel veel leren. Joss houdt ons een spiegel voor. Waren wij mensen maar altijd net zo trouw.