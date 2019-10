Boomwurger gevonden in Lauwersmeergebied

In het Lauwersmeergebied is afgelopen zomer een boomwurger aangetroffen. Deze oorspronkelijk uit Oost-Azië afkomstige klimplant wordt als een ongewenste invasieve exoot beschouwd. Dankzij snelle herkenning en optreden van de boswachter is voorkomen dat deze exoot zich verder kon verspreiden in het gebied, zo meldden Floristisch Onderzoek Nederland (Floron), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Staatsbosbeheer onlangs.

De boomwurger windt zich om de stam en de takken van bomen. De stengels kunnen tot 3 meter per jaar in de lengte groeien en de plant kan makkelijk tot 12 meter hoog in bomen klimmen.

Door de diktegroei worden de vaten in de bast van de ‘gastheer’ afgeknepen. Dit belemmert het transport van voedingsstoffen in de boom, wat zijn groei remt en waardoor hij zelfs dood kan gaan. Door het extra bladoppervlak van de boomwurger boven in de kroon vangen de bomen meer wind. Bij harde wind waaien bomen daardoor eerder om.