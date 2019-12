Boommarter vestigt zich in Zeeland

In de provincie Zeeland is deze zomer voor het eerst een levende boommarter waargenomen. Dat is te lezen in het winternummer van ZeeuwsLandschap, het tijdschrift van de stichting Het Zeeuwse Landschap. Een medewerker van deze natuurorga- nisatie ontdekte de boommarter in het natuur- gebied de Slikken van de Heen bij Sint Philipsland. Daar was in april ook een dood exemplaar aange- troffen.

De enige andere waarnemingen van boommarters in Zeeland betroffen verkeersslachtoffers: in 2013 een vlak bij de grens met Noord-Brabant en in 2014 een in de buurt van Terneuzen. De boommarter is een nachtdier dat niet vaak overdag wordt gezien.

ZeeuwsLandschap schrijft verder dat een andere marterachtige, de steenmarter, na Zeeuws-Vlaanderen nu ook Walcheren heeft veroverd. Waarschijnlijk zijn de dieren meegelift met auto’s, bijvoorbeeld onder de motorkap. De populatie steenmarters in Zeeland wordt geschat op 50 tot 200 exemplaren.