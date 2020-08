Boerenclubs blij om afblazen omstreden eiwitnorm

Boerenorganisaties reageren verheugd op het nieuws dat een verplichte aanpassing aan het krachtvoer dat melkveehouders hun dieren geven, toch niet doorgaat.

„We staan klaar om de slingers op te hangen. Boeren hoeven straks niet te kiezen tussen de gezondheid van hun dieren of het naleven van regelgeving”, aldus voorzitter Wil Meulenbroeks van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland.

De maatregel hield in dat boeren de hoeveelheid eiwit in voer voor koeien moesten minderen. Dat was bedoeld om de stikstofuitstoot van de sector te verminderen, maar levert voor dat doel te weinig op, zou nu uit onderzoek gebleken zijn. Dat bevestigen Haagse bronnen woensdag aan NOS en RTL Nieuws. Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Landbouw) maakt naar verwachting later op de dag het nieuws officieel bekend.

De gematigde boerenactiegroep Agractie reageert verheugd: „Wij zijn blij dat het ministerie en het kabinet nu, mede wegens de droogte van afgelopen voorjaar en deze zomer, inzien dat deze regeling niet acceptabel is”, laat woordvoerder Bart Kemp weten. Voor veel veehouders zal het nieuws volgens Kemp een grote opluchting zijn.

Boerenorganisaties hebben steeds gezegd dat beperking van het eiwitgehalte in krachtvoer de gezondheid van het vee in gevaar brengt. Zij vinden dat het aan de boeren zelf is om te bepalen hoe zij hun dieren het beste kunnen voeren.

De nieuwe regel, die 1 september zou ingaan, heeft tot onrust en felle protesten geleid. Farmers Defence Force, een van de organisaties die daarbij voorop liep, noemt de berichten „een eerste winst”. „Maar de vlag gaat pas uit als de regeling officieel van tafel is”, aldus een woordvoerster.

Brancheorganisatie LTO Nederland pleitte eerder deze week er al voor om van de eiwitnorm af te zien. De land- en tuinbouworganisatie wijst onder meer op het negatieve effect van de droogte de laatste weken. „De maatregel staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving”, aldus LTO. „De recente droogte verergert de zorgen over de haalbaarheid van de maatregel. Met name jongvee en hoogdrachtige koeien zouden volgens LTO gezondheidsrisico’s lopen door de maatregel.”

Een verlaging van de stikstofuitstoot is hard nodig om de komende tijd vergunningen af te kunnen geven voor de bouw van bijvoorbeeld woningen. Schouten zal nu met vervangende maatregelen moeten komen.

De Raad van State zette medio 2019 een streep door het Nederlandse beleid voor het reguleren van de uitstoot van stikstof. De aanpak bood volgens de hoogste bestuursrechter te weinig bescherming voor kwetsbare natuurgebieden.