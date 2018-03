Blijdschap en boosheid rond opening ecoduct Kootwijkerzand

Veel blijde gezichten vrijdagmiddag tijdens het openingsfeestje van ecoduct Kootwijkerzand over de A1. Boeren protesteren echter. „Er is beloofd dat er een extra afrastering zou komen, maar nu is het geld op.”

Ruim 11 miljoen euro kostte de 250 meter lange faunapassage. Het bestaat uit een 15 meter brede tunnel onder het spoor Amersfoort-Apeldoorn door en een lange brug over twee snelweghelften met een groenstrook ertussen. Het benodigde geld kwam van het Rijk, uit de pot Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO).

Provincie Gelderland gaat ten noordoosten van het nieuwe ecoduct nog twee faunapassages bouwen over provinciale wegen, zodat het wild vanuit het zuiden een soort route kan volgen richting Kroondomein Het Loo.

Als het aan agrariër Gert-Jan Brouwer (47) ligt, komt er geen enkel ecoduct meer bij. Hij heeft een melkveebedrijf ten westen van de provinciale weg tussen Stroe en Harskamp. Deze weg is de scheiding tussen de bossen van de Veluwe en het agrarisch gebied van de Gelderse Vallei. De weilanden en akkers zijn verboden gebied voor zwijnen en herten. Een raster langs de N310 zou de dieren tegen moeten houden. „Maar via het spoor komt er toch wild op ons land, wat voor overlast zorgt.”

Volgens Brouwer is op een informatiebijeenkomst op 9 september 2015 beloofd dat dit probleem verholpen zou worden door middel van een raster. Toen de opening van het ecoduct dichterbij kwam en dat nog steeds niet was geplaatst, is Brouwer samen met een collegaboer uit Kootwijkerbroek gaan bellen. De mannen kregen te horen dat het raster er niet komt omdat het geld op is. Uit onvrede over de gang van zaken plaatsten de agrariërs vrijdag twee landbouwvoertuigen met spandoeken in Kootwijk.

Brouwer: „Het is toch van de zotte dat er miljoenen beschikbaar zijn voor zo’n ecoduct, maar dat ik straks zelf duizenden euro’s moet investeren om een 2,5 meter hoog hekwerk te plaatsen dat het wild moet weren.

Vooral zwijnen richten volgens Brouwer enorme schade aan. „Het kost veel tijd en moeite om dat vergoed te krijgen bij het Faunafonds. Mijn dochter van twaalf heeft afgelopen zomer een wild zwijn achter zich aan gehad op onze oprijlaan. Dat moet gewoon niet kunnen.”

Everdien Gunsing, woordvoerder van de Gelderse gedeputeerde Van Dijk, heeft naar aanleiding van de protestactie gebeld met Staatsbosbeheer, ProRail en de Faunabeheereenheid Gelderland. Gunsing kon vrijdag echter niets vinden van een toezegging om een extra raster te plaatsen. „Dit lijkt een misverstand te zijn. Natuurlijk kan het zijn dat er op die informatieavond in 2015 gezegd is dat er naar het probleem gekeken zal worden, maar dat is iets anders dan dat er beloofd wordt dat er een raster komt.”

Het nieuwe ecoduct zou volgens Gunsing niet voor extra overlast moeten zorgen omdat het twee leefgebieden van edelherten en zwijnen met elkaar verbindt. „Het is niet zo dat het ecoduct de verbinding maakt met het open gebied waar deze agrariërs wonen.”