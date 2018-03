Bijval voor de bij

De Nederlandse wilde bij is in gevaar. De helft van alle 358 soorten is bedreigd. Om het tij te keren en de wilde bij een handje te helpen vindt vrijdag en zaterdag voor het eerst de Bijenwerkdag plaats, georganiseerd door het project Nederland Zoemt.

De grootste bedreigingen waarmee de wilde bij te kampen heeft zijn gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van het groen. „Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen”, aldus Nederland Zoemt.

Twee dagen lang gaan in heel Nederland vrijwilligers aan de slag om het aantal nestgelegenheden te vergroten. Dat kan door bijvoorbeeld bijenhotels te bouwen of zogeheten steilwandjes aan te leggen waarin vrouwtjes eitjes leggen. Ook kan worden gewerkt aan verbetering van de voedselvoorziening door planten en bloemen te zaaien en struiken te planten. Waar wat te doen is staat op nederlandzoemt.nl.

Nederland Zoemt is een samenwerkingsproject van provinciale koepelorganisatie LandschappenNL, Natuur & Milieu, natuureducatie-organisatie IVN en het Leidse onderzoeksinstituut en museum Naturalis. De Postcodeloterij steunt het project financieel.