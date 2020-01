Bijna twee keer zoveel ooievaars geteld als vorig jaar

Het aantal overwinterende ooievaars dat afgelopen weekend in ons land is gespot, ligt bijna twee keer hoger dan vorig jaar. De teller stond zondagavond op 921 vogels tegen 547 vorig jaar, meldt de Stichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK).

Een woordvoerster is overrompeld door het resultaat. Opvallend is ook dat het aantal melders enorm is toegenomen, van 180 vorig jaar naar 550 dit keer.

Hoewel de woordvoerster zich realiseert dat als meer mensen naar de vogels zoeken, de kans ook groter is dat ze iets zien, spreekt ze van een „heel uitzonderlijk” aantal ooievaars. „De meldingen kwamen vanuit alle hoeken van Nederland, zoals vanaf het Pieterpad en ook vanuit de trein.” Volgens haar zijn er veel ooievaars op of in de nabijheid van hun nest aangetroffen.

De zegsvrouw vermoedt dat –zoals verwacht– het zachte weer een reden is dat er zoveel ooievaars in ons land overwinteren. „Ze hebben zeer waarschijnlijk genoeg voedsel, want het heeft nog niet echt gevroren.”

De ooievaar trekt normaal gesproken naar warmere oorden tijdens de wintermaanden, maar steeds meer vooral volwassen vogels kiezen er de laatste jaren voor om in Nederland te blijven. Daarvoor is geen harde verklaring, maar vermoedelijk komt dat door de zachte winters.