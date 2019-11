Bijna een op de zeven nieuwe scooters is elektrisch aangedreven

Over Nederlandse wegen en fietspaden rijden steeds meer elektrische scooters.

Volgens cijfers van brancheverenigingen RAI Vereniging en Bovag was bijna een op de zeven verkochte brom- en snorfietsen dit jaar een elektrisch aangedreven model. Het gaat dan in totaal om 6407 nieuw verkochte scooters. Een jaar eerder was één op de elf verkochte scooters elektrisch.

In Amsterdam is ruim een kwart van de nieuwe scooters elektrisch aangedreven, mede door de introductie van een milieuzone voor oude benzinescooters twee jaar geleden. Daarmee worden in de hoofdstad meer e-scooters verkocht in vergelijking met steden als Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Daar ligt het aandeel e-scooters rond de 10 procent.

De brancheorganisaties juichen de elektrificatie naar eigen zeggen toe. Ze benadrukken dat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 alleen nog maar nieuwe elektrische modellen mogen worden verkocht. Verder worden ook de regels voor benzinescooters almaar aangescherpt.

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging: „De branche neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en is een voorbeeld voor hoe in hoog tempo wordt gewerkt aan schonere lucht, een beter klimaat en minder geluidsoverlast. De moderne brom- of snorfiets past in een effectief klimaat- en milieubeleid.”

RAI Vereniging en BOVAG zien tot hun tevredenheid dat niet alleen het aanbod toeneemt, maar ook de kwaliteit. Peter Niesink, algemeen directeur BOVAG: „De elektrische scooter piekte jaren geleden kort na introductie, maar door kwaliteitsproblemen nam de populariteit snel af. Nu ook de A-merken zich in dit segment zijn gaan begeven en de accucapaciteit toeneemt, lijken alle obstakels overwonnen. Desondanks is het aanbod en de kwaliteit nog steeds erg divers, dus het is raadzaam om gedegen advies in te winnen bij de scooterspeciaalzaak.”