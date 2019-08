Bijenoorlog in de Biesbosch

Staatsbosbeheer worstelt met een overdaad aan bijen in de Biesbosch. Er kan maar een beperkt aantal kasten staan, maar sommige imkers zetten er illegaal hun volken neer of parkeren honderden kasten net buiten het natuurgebied, schreef De Telegraaf maandag.

Boswachter Van der Es ziet steeds vaker aan de rand van het natuurgebied honderden kasten waarvan de bijen, met de winter op komst, nog even aansterken in de bloemrijke Biesbosch. Rapporten tonen echter aan dat de overdaad aan bijenvolken slecht is voor de solitaire bijen.