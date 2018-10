De bordercollie is een bijzondere rashond met heel specifieke eigenschappen die erop gericht zijn een kudde schapen te drijven en te hoeden. Hij is zeer intelligent, atletisch gebouwd, heeft een groot uithoudingsvermogen en heel veel energie, en wil graag met zijn maatje samenwerken. Dit vraagt om wederzijds respect en een consequente aanpak. De meeste bordercollies hebben de ”will to please”. Ze nemen een sluiphouding aan als ze de schapen naderen, en hebben een aangeboren ”eye” op de schapen waarmee ze die een bepaalde kant opsturen.

Ik heb zo’n toptalent, Joss genaamd. En twee van zijn nazaten, de pups Famke en Britt. Famke is in training. Vanaf dat ik haar kreeg, acht weken oud, nam ik haar mee naar de kudde schapen, samen met haar pake Joss. Ze bleek gelijk heel enthousiast te zijn en was niet bij de schapen weg te krijgen. Ze voelde het instinctief aan: dit was haar bestemming. Dit was wat ze wilde. Thuis is ze druk, nerveus ook, en een tikkeltje eigenzinnig. Bij de schapen komt Famke tot rust. Om haar gedrag en de kunst van het hoeden van de kudde schapen in goede banen te leiden, gaat Famke op les, en wordt ze binnenkort getraind om de kneepjes van het vak onder de knie te krijgen. Ik verwonder me iedere dag over dit mooie schepseltje.