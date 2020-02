Bemmelse kwekerij verstookt straks snoeihout van de Veluwe

In snel tempo werkt kassengebied NextGarden in Bemmel aan 100 procent klimaatneutrale teelt in 2030. Een van de beeldbepalende spelers op dit gebied is anthuriumkwekerij Karma Plants van de familie Langelaan. Het bedrijf bouwt momenteel een nieuwe kas.

De ”glazen stad” aan de zuidzijde van Arnhem en langs de A15 heeft meer ambities dan milieuvriendelijke teelt. Met een combinatie van energiebesparing en het opwekken van groene energie wordt het kassengebied al de duurzame warmtemotor van de regio genoemd.

Emissievrije teelt, wind- en zonne-energie, energieopslag en biovergisting zijn daarbij de kernwoorden. NextGarden kent bijvoorbeeld het op een na grootste grootste drijvende zonnepark van Europa en het grootste gietwaterbassin van Europa.

Nieuwe soorten

Karma Plants, een van de grotere anthuriumkwekers van Europa, is in 2000 opgericht door haar ouders, vertelt marketing- en communicatie-manager Lydia Langelaan. Sinds haar broers in 2007 het bedrijf zijn komen versterken, maakt de onderneming een enorme groei door.

Mede dankzij veredeling zijn er tal van nieuwe soorten en kleuren op de markt, waardoor de voorheen wat oudbollige ”hartplant” aan een tweede leven is begonnen. De luchtzuiverende kamerplant is opeens razend populair.

Vanwege de toenemende vraag wordt de kwekerij uitgebreid met een 2,8 hectare grote kas. Daarmee komt het totale complex halverwege dit jaar op 9 hectare met een beoogde productie van meer dan 3 miljoen anthuriums per jaar.

Naast de nieuwe kas investeert Karma Plants in een showruimte voor klanten en diverse vernieuwingen. Zo wordt al enkele jaren gewerkt met duurzamere kartonnen verpakkingen om het gebruik van plastic te verminderen. De komende jaren wil het bedrijf stappen maken richting turf-vrij kweken, zegt Langelaan. „Dat is een enorme uitdaging in de potplantensector.”

Verder heeft het bedrijf een nieuw eb- en vloedsysteem ontwikkeld waardoor de kweekpotten niet meer van plastic hoeven te zijn, vertelt zij. Maar daar wil ze geen details over kwijt. Die komen pas halverwege dit jaar, op het moment dat de nieuwe kas in gebruik wordt genomen.

Als het aan Karma Plants ligt, is de kwekerij ook de eerste in het tuinbouwgebied bij Bemmel die volledig klimaatneutraal werkt. Naast de drijvende zonnepanelen is geïnvesteerd in een zogeheten hogetemperatuur-houtverbrandingsinstallatie, die een belangrijk deel van de benodigde energie opwekt.

Snoeihout

Mede-eigenaar Glenn Langelaan: „De meeste verbrandingsinstallaties werken op lage temperaturen. Bij deze nieuwe installatie is sprake van verbranding op 1000 graden Celsius, waardoor er geen fijnstof ontstaat en we ook nat hout goed kunnen verstoken. We gebruiken vooral snoeihout van de Veluwe, waar nogal wat achterstand is in de bosbouw. De installatie bouwen we samen met enkele andere bedrijven hier op NextGarden.”

Zowel de bestaande kas als de nieuwe die nog in aanbouw is, wordt straks op de installatie aangesloten.

Ook bij de bouw van de nieuwe kas is duurzaamheid een belangrijk aspect.

Langelaan: „We gebruiken hier retourwarmte van andere kwekerijen. In de gevels wordt polycarbonaat verwerkt, dat een hoge isolatiewaarde heeft. Verder besparen we op elektriciteit door het aanbrengen van isolerende schermen. Met gesloten gevels en belichtingsdoeken gaan we lichtvervuiling tegen. Ook hebben we een zuiveringsinstallatie zodat we water kunnen hergebruiken. Dat alles gebeurt volledig computergestuurd.”