Avontuur op de wilde Veluwe in beeld

Krrraaakk..., hè, dat kleine takje had ik over het hoofd gezien. Ik laat me meteen naar de grond zakken met m’n gezicht naar beneden. De enkele varens en het pijpenstrootjesgras laten me opgaan in de omgeving. Ik weet dat het hert me aankijkt. Het probeert in te schatten of ik een potentieel gevaar ben. De neus is omhoog gericht en verwerkt de geuren uit de omgeving. Neusvleugels bewegen alle kanten op. De blik dwaalt rond.

Als herten in een grotere groep zijn, kijken alle herten in een andere richting. Nu zie ik slechts één groot mannetjeshert –in de bronstperiode. Dan zijn de dieren minder alert.

beeld Jacob Kaptein

Ik verroer me niet. Na een minuut kijk ik langzaam omhoog. Het hert staat weer te grazen. Extra voorzichtigheid is nu geboden, want ik ben dichtbij. Langzaam beweeg ik nog een klein beetje naar voren. Takjes en ander krakend materiaal worden zorgvuldig ontweken. Ik installeer me achter de boom, richt de camera en tuur naar het edelhert. Dat richt zijn kop omhoog en burlt luid. Klik... Elke ontmoeting met wilde dieren is een uniek avontuur.

beeld Jacob Kaptein

Jacob Kaptein (24) begon met fotograferen toen hij 15 was. Hij heeft zijn diploma bos- en natuurbeheer op zak en trekt regelmatig de natuur in. Jacobs droom is om bijzondere verhalen en prachtige gebieden van onze planeet in beeld te brengen.