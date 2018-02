Autoband zorgt voor meeste deeltjes microplastic

Slijtage van autobanden zorgt voor de meeste deeltjes microplastic in het milieu, blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Het jongste nummer van het blad Resource publiceert erover.

De onderzoekers gingen uit van berekeningen gebaseerd op wat er de zuiveringsinstallaties in- en uitgaat. Dat biedt onder meer een beeld van de hoeveelheid plasticdeeltjes die in rivieren terechtkomt. Jaarlijks belandt er 14,4 kiloton microplastic in de vijf zeeën die Europa omringen. De Middellandse Zee is goed voor 5,6 kiloton (1 kt is 1000 ton), de Zwarte Zee voor 4,1 kt, de Atlantische Oceaan voor 2,7 kt, de Noordzee voor 1,1 kt en de Oostzee voor 0,9 kt. De samenstelling van de microplastics bestaat voor 42 procent uit deeltjes van autobanden. De uitkomst is verrassend, aldus de onderzoekers. Ze verwachtten dat vooral verzorgingsproducten zoals crèmes en tandpasta’s bovenaan zouden staan. Na de banden volgen synthetische textielsoorten met 29 procent en deeltjes uit huishoudens met 19 procent. Betere zuivering en meer slijtvaste autobanden zouden de hoeveelheden microplastics kunnen terugdringen, stellen de onderzoekers. Microplastics die via de lucht en door wegspoelen van de bodem in het water belanden, vormen een nog grotere bron. Onderzoeksresultaten daarover komen eraan, meldt Resource.