Arrestaties bij voederen van grote grazers

LELYSTAD. Vijf demonstranten zijn zondag opgepakt, nadat een tijdelijk hek bij het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen bij Lelystad was opengebroken. Onderzocht wordt nog wat de vijf precies hebben gedaan.

Andere demonstranten die door het opengebroken hek het terrein van het centrum op wisten te komen zijn daar weggehaald, meldde de politie.

In totaal protesteerden zondag zo’n 200 tot 300 mensen tegen het beleid dat wordt gevoerd voor grote grazers die in het natuurgebied leven en deze koude winter weinig voedsel hebben.

Na de arrestaties en het weghalen van betogers keerde de rust volgens een politiewoordvoerder terug. De demonstranten konden buiten het hek verder met hun actie. Het hek, dat er was neergezet om ervoor te zorgen dat mensen niet makkelijk het gebied in kunnen, wordt gerepareerd.

Rond 14.00 uur was het grootste deel van de demonstranten volgens de politiewoordvoerder weg. Een aantal bleef echter hangen, verspreidde zich in groepjes en gooide voer over het hekwerk. Dat mag eigenlijk niet, maar om verdere escalatie te voorkomen werden er geen boetes uitgedeeld.

Landbouwminister Schouten heeft geen goed woord over voor actievoerders die afgelopen weekeinde boswachters en politiemensen belaagden in de Oostvaardersplassen. „Je blijft met je handen van boswachters af”, zei ze maandag op NPO Radio 1. „Zij voeren het beleid uit dat politici bedenken. Richt je pijlen dus niet op deze mensen.”

Eerder op de dag zorgden demonstranten met een langzaamaanactie volgens de politie voor verkeershinder en gevaarlijke situaties op de A6 bij Almere.