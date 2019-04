Anton Visser van Antwan Tuin Totaal: Vergroening zie ik als onze taak

„Vergroening is belangrijk, het geeft rust en verkoeling.” Anton Visser (44), oprichter en eigenaar van hoveniersbedrijf Antwan Tuin Totaal in het Zuid-Hollandse Rhoon, beschouwt het als zijn „taak en roeping” om verstening tegen te gaan.

Hovenier is een veelzijdig beroep, de werkzaamheden zijn heel divers. Visser: „Dat maakt het vak aantrekkelijk, zo ervaren ook onze medewerkers het. Als timmerman zet je een veranda in elkaar, als stratenmaker leg je een tuinpad aan, je bent bezig met de verlichting en als je een afvoer installeert, fungeer je als loodgieter.” Hij voegt daaraan nog toe: „Het is ook het oudste beroep: Adam onderhield de hof.”

Ondernemerschap

Visser werd geboren en groeide op in Poortugaal. Reeds op jonge leeftijd verrichtte hij klusjes in tuinen. „Dat had mijn hart.” Hij volgde de middelbare tuinbouwschool in Boskoop. Na zijn opleiding werkte hij bij enkele hoveniersbedrijven. „Daar deed ik veel ervaring op en tegelijk voelde ik de ambitie om voor mezelf te beginnen. Ondernemerschap zit me in het bloed. Als iets eenmaal staat, bouw ik graag weer iets nieuws. Trouwens, met het vele werk in de avonduren hield ik er eigenlijk al een eigen bedrijfje op na.”

In 2001 realiseerde hij zijn droom en ging Antwan Tuin Totaal van start. Over de bedrijfsnaam Antwan: „Ik wilde niet m’n eigen voornaam gebruiken, maar wel vooraan in het alfabet zitten, daarom koos ik voor een verbastering.”

In eerste instantie huurde Visser ruimte in Poortugaal, in 2006 werd de eerste paal geslagen voor het huidige pand, met kantoor, kantine en loods, op een bedrijventerrein in Rhoon. De beschikbare oppervlakte daar is inmiddels aan de krappe kant. De directeur-eigenaar: „Ik ben aan het uitkijken om te verkassen. We zijn de hemelse Landman dankbaar voor de groei door de jaren heen.” Het personeelsbestand telt nu 24 personen.

De onderneming houdt zich bezig met ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen. Zij richt zich daarbij vooral op particulieren. Het werk begint met het luisteren naar de klant en het inventariseren van diens wensen, daarna volgen advisering en planvorming en dan, na een doordachte voorbereiding, wacht de realisatie van het project. Na de afronding ervan breekt de fase aan van periodiek onderhoud.

Het hoveniersbedrijf werkt verder voor zorginstellingen –„daar ligt vaak volop groen bij”– bedrijven en woningbouwcorporaties. „We komen voor elk formaat tuin, van postzegel tot landgoed, zeg ik weleens. Iedereen kan ons bellen, voor een verzakte stoep tot voor de inrichting van een complete tuin.”

Antwan Tuin Totaal heeft veel vaste klanten. „Mensen kiezen bewust voor professionele ontzorging. Bij de een gaan we elke week langs, bij de ander alleen in het najaar. Je auto geef je een apk, houd zo je de tuin ook up-to-date. Zeker snoeien en bemesten is belangrijk.”

De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd in de regio, „in plaatsen waar we binnen pakweg een halfuur naartoe rijden.” „Soms verder weg, als bijvoorbeeld een architect ons meevraagt.” Visser vertelt dat hij zelfs in Qatar is geweest voor de aanleg van een hoteltuin.

Hij houdt wel van buitenlands avontuur. Zo is hij mede-eigenaar geworden van een kwekerij in Spanje, in de buurt van Alicante, die olijven, vijgen en palmen levert. „Elke twee weken ben ik daar een dag. Je mag zeggen dat het een uit de hand gelopen hobby is.”

Veranda’s

De vraag naar veranda’s –„dan praat je over maatwerk”– neemt enorm toe, geeft Visser aan als het gaat om hedendaagse trends op zijn vakgebied. Ook is er, na de droge zomer van 2018, meer aandacht voor beregening. „Mensen staan niet graag elke avond met de tuinslang in de hand.”

Wat betreft de toekomst: „We willen stabiel blijven, flinke groei hoeft niet. Goed is goed, het moet behapbaar zijn. Als je heel groot wordt, gaat dan ten koste van het persoonlijk contact met de klant, ben ik bang. En dan raakt misschien ook wel de balans tussen privé en zakelijk verstoord.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Antwan Tuin Totaal

Waar: Rhoon

Activiteit: hoveniersbedrijf

Sinds: 2001

Aantal werknemers: 24