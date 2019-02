Amfibieën al vroeg uit de startblokken

De eerste amfibieën zijn dit jaar vroeg uit hun winterslaap ontwaakt. In Noord-Brabant telden vrijwilligers tussen 8 en 10 februari al honderden dieren die gestart waren met hun voorjaarsmigratie. Dit is een maand eerder dan in 2018 en twee weken eerder dan in 2017. In het vroege voorjaar, zodra de vorst uit de grond is, het gaat regenen en de temperaturen omhooggaan, verlaten de eerste amfibieën hun winterverblijf om op weg te gaan naar het voortplantingswater. Op meer dan honderd plaatsen in Nederland helpen vrijwilligers ze door ze bij drukke verkeerswegen over te zetten.

Rond de Strabrechtse Heide (Noord-Brabant) schoten vrijwilligers al 234 heikikkers te hulp. Daarnaast werden er kleine watersalamanders, gewone padden en bruine kikkers overgezet. Nabij Deurne telde een werkgroep enkele tientallen vinpootsalamanders. Salamanders en heikikkers gaan vaak net iets eerder naar het voorplantingswater dan soorten zoals de bruine kikker en de gewone pad.