Alle beetjes helpen, ook rond energie

In het groot is energiegebruik een veelbesproken thema: het moet anders, het moet minder. In het klein valt er wellicht ook nog wel winst te behalen.

De hooikist

In de keuken kun je eenvoudig energie besparen door gebruik te maken van nagaring. Je brengt de inhoud van een pan aan de kook en draait daarna al snel het vuur uit. Dit werkt prima bij zaken die in een grote hoeveelheid water gaar worden gekookt. Eieren breng je aan de kook en laat je daarna een minuut of tien met het deksel op de pan staan. Asperges kook je vijf minuten en zet je vervolgens 30 tot 35 minuten afgedekt weg.

Het idee van de ouderwetse hooikist is dat je een pan met kokende inhoud langer op temperatuur houdt. Ideaal voor bijvoorbeeld gerechten met peulvruchten. Je kunt eenzelfde effect bereiken door een pan in een deken te hullen. Wie dat uit de tijd vindt: de hooimadam is een hippe versie van de hooikist.

>>hooimadam.nl

Koken met de zon

Voor niets gaat de zon op. Daar zouden we –ook in Nederland– best eens wat meer gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld door een Solar Box aan te schaffen: een houten constructie met een aluminium binnenbak en een deksel voorzien van hitte- en uv-bestendig folie. Als je er om twaalf uur ’s middags een pan stoofvlees in zet, is het om zes uur gaar. Arie de Ruiter uit Sliedrecht, die de box oorspronkelijk voor Afrika ontwikkelde, vertelt dat hij ook in Nederland prima voldoet. „De zon moet drie uur achter elkaar schijnen. Dat lukt zeker veertig keer per jaar.” Hij beveelt de box ook aan als kookoplossing voor op de camping. „Veel mensen gaan kamperen als het mooi weer is.” De Solar Box kost ongeveer 50 euro (materiaalkosten).

>>solarcooker.nl

Buitenlicht aan/uit

Een gezien de energiediscussie vreemde trend is dat huizen overvloedig worden behangen met buitenverlichting. Die dan ook nog eens de hele nacht blijft branden. Een lamp bij de voor- of achterdeur: daar is uit praktisch oogpunt veel voor te zeggen. Maar wat het nut is van een gevel vol ledarmaturen?

Het kost natuurlijk energie om die verlichting te laten branden. Buitenlampen die van zonsondergang tot zonsopkomst aan zijn, maken op jaarbasis zo’n 4000 branduren, meldt delichthoek.nl. Hoeveel dit kost, hangt af van de soort verlichting. Bij een ledlamp zo’n 4 euro per jaar, bij een minder zuinige lamp ongeveer 32 euro per jaar. In beide gevallen valt er flink te besparen door het licht uit te doen als je gaat slapen. Dan maakt die verlichting nog maar 1500 branduren per jaar. Ook leuk voor buren die hechten aan duisternis.