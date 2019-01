Albasserdammer: Mentaliteitsverandering rond zwerfafval nodig

Peter van der Spoel (60) uit Alblasserdam wil op zaterdag 2 februari met zestig vrijwilligers het zwerfafval in zijn woonplaats opruimen. „Er is een mentaliteitsverandering nodig. Je gooit toch niet zomaar je rommel weg?”

Juli vorig jaar kreeg Van der Spoel een halve nieuwe knie. Om te herstellen, wandelde de Alblasserdammer veel. Steeds systematischer begon hij met het opruimen van zwerfafval dat hij tegenkwam. „Ik raapte voorheen altijd al wel het vuil naast ons huis op en ik viste het afval uit de singel voor ons huis.”

U ergert zich aan zwerfvuil?

„Ja. Maar ergernis is negatief. Dat wilde ik veranderen in iets positiefs: ik wil iets tegen zwerfvuil doen. Om met een vuilniszak en grijper op pad te gaan, moest ik echter wel een drempel over.

Het was even slikken dat ik moest opruimen wat een ander zomaar weggooit. Blijkbaar hebben sommige mensen onvoldoende liefde voor hun woonplaats en omgeving.”

Doet de gemeente te weinig?

„Dat kan ik niet zeggen. Iedere vrijdagochtend maken zes medewerkers van de plantsoenendienst het centrum, het visitekaartje van ons dorp, schoon. Begin januari hebben ze eerst het vuurwerkafval opgeruimd.

Je kunt er een discussie voeren of er voldoende afvalbakken zijn, maar Alblasserdam doet het goed, zeker in vergelijking met de grote steden. Daar is het zwerfafval een veel groter probleem.”

Hoe groot is het euvel in Alblasserdam?

„Het ergst is het in het centrum en overal waar veel auto’s parkeren of langsrijden. Uit auto’s wordt veel afval gegooid, zoals op plekken waar drugs worden gebruikt en jongeren met hun auto’s bij elkaar komen. Verder ligt er langs het fietspad naar Papendrecht veel.”

Wat komt u zoal tegen?

„Van alles. Sigarettenpeuken bijvoorbeeld. Vooral de filters zijn slecht voor het milieu. Rokers die zo’n sigaret weggooien of met de voet uitmaken en laten liggen, realiseren zich blijkbaar niet dat het twee tot twaalf jaar duurt voordat zo’n filter is verteerd. Een van de bizarste dingen was een luier in een plastic zak die ik uit de singel haalde. Een moeder had die dus bewust ingepakt en in de sloot gegooid. Zoiets doe je toch niet?”

Hoeveel aanmeldingen heeft u al?

„Zaterdag ben ik gestart. Inmiddels heb ik er zes. Ik hoop op zo’n zestig vrijwilligers, zodat we met zes man in acht wijken in Alblasserdam kunnen schoonmaken. Misschien doet ook Kinderdijk mee, dan zijn het er negen. Ik heb een eigen site, krijg aandacht in de pers en ik wil ludieke acties doen, zoals kijken hoe mensen reageren op neergelegd afval. Ik werk veertig uur per week, anders zou ik mijn baan ervan kunnen maken.”

