Afscheid van een lange zomer

De nazomer nadert nu toch echt zijn einde. Langzamerhand wordt het in de Zeeuwse polders minder kleurig. Juist hier is de oudewijvenzomer of Indian summer, zoals de nazomer ook wel genoemd wordt, van een bijzondere schoonheid. Dat komt doordat er op veel plaatsen sprake is van brak of zilt grondwater. En dat geeft een speciale plantengroei. Het zijn vooral de zeekraal en het schorrenkruid die in het najaar heel heftig verkleuren. Zeekraal verkleurt van groen via geel naar allerlei tinten oranje en rood. Het schorrenkruid, dat in de groeitijd grijsgroen van kleur is, krijgt in het najaar een scala van lila tot dieppaarse tinten.

En dan is er nog de zulte of zeeaster. Ook weer een plant van zilte standplaatsen. In het voorjaar zijn de planten geliefd als zeegroente. De bladeren worden lamsoren genoemd. Bij de zeeaster zijn het niet zozeer de verkleurende bladeren die in het oog springen. Het is vooral het massaal voorkomende sneeuwwitte zaadpluis dat van heinde en ver opvalt. En zo is er aan het einde van de nazomer een palet van schitterende kleuren die het einde van een seizoen inluiden.