Maart is de eerste lentemaand, en dat betekent langzaam maar zeker afscheid nemen van de wintersterrenhemel. Dat gaat sterrenliefhebbers elk jaar weer aan het hart, want juist in de winter staan de helderste sterren aan de avondhemel.

De helderste ster is Sirius. Hij staat in het sterrenbeeld Grote Hond en wordt daarom ook wel de Hondsster genoemd. Sirius komt nooit heel hoog boven de horizon uit, maar door zijn helderheid is hij in het zuiden toch altijd een opvallende winterverschijning. Linksboven Grote Hond staat het sterrenbeeld Kleine Hond: een onbeduidend sterrenbeeld met één heldere ster. Dat is Procyon, ook wel de kleine Hondsster genoemd. Samen met Betelgeuze, de ‘linkerschouder’ van Orion, vormen beide Hondssterren een opvallende driehoek.