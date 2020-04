Aantal zwarte neushoorns groeit tot 5600 dieren

De Internationale Unie voor Natuurbescherming heeft onlangs laten weten dat het aantal zwarte neushoorns is gestegen van 2500 in de jaren 90 tot 5600 anno 2020. Dat meldde het Wereld Natuur Fonds (WNF) maandag. Die organisatie startte in 2003 het Black Rhino Range Expansion Project (BRREP). „Bijna twintig jaar later is goed te zien dat al het harde werken niet voor niets is geweest”, zegt projectleider Jacques Flamand.

Het BRREP heeft als doel het realiseren en beschermen van een groot en veilig leefgebied voor deze bedreigde diersoort. Daarnaast wil het WNF de populatie laten groeien. Dat gebeurt door een aantal toekomstige stichters van de nieuwe populaties te verplaatsen naar gebieden die groot genoeg zijn voor zo’n populatie. Er zijn door de aanpak van BRREP in Zuid-Afrika dertien populaties zwarte neushoorns ontstaan, op een totaal van meer dan 300.000 hectare land. „Je moet er niet te veel verplaatsen, maar ook zeker niet te weinig om het precies goed te doen”, aldus de woordvoerder