2019 was extreem droog én nat

Met alle regen van de afgelopen maanden lijkt het misschien niet zo, maar 2019 was in delen van Nederland een heel droog jaar. In het oosten en zuidoosten was voor het tweede jaar op rij sprake van een hoog oplopend neerslagtekort. Het contrast met het westen en noordwesten was groot. Zo viel in Noord-Holland op jaarbasis maar liefst 450 millimeter meer neerslag dan in Limburg, meldt Weeronline.

Twee achtereenvolgende jaren met extreme droogte zorgden voor zeer lage grondwaterstanden in het oosten. Bomen stierven af en het gras kleurde weer geel. Aan het eind van de zomer was vooral de Achterhoek gortdroog.

Tegenover de droogte eerder in het jaar staat de natte herfst. Vooral in het noordwesten viel meer neerslag dan gebruikelijk.

Desondanks is er op dit moment nog steeds sprake van een groot gemiddeld neerslagtekort, waar er normaal een overschot zou zijn. Er is ruim 500 mm nodig om de tekorten helemaal aan te vullen, en het vergt meerdere jaren met meer neerslag dan normaal om weer op een gebruikelijke grondwaterstand uit te komen.

Weerplaza keek verder terug. Volgens deze organisatie is het afgelopen decennium ‘nipt het warmste’ sinds het begin van de metingen in 1901: er werd een gemiddelde temperatuur van ruim 10,7 graden gemeten in De Bilt.

In het afgelopen decennium scheen de zon, gemiddeld over het land, ongeveer 18.500 uur, ruim 5 uur per dag. Sinds de jaren ’10 van de vorige eeuw is een decennium nog niet zo zonnig verlopen, zegt Weerplaza.

„Dat het steeds zonniger wordt in ons land, heeft voor een groot deel te maken met de verbeterde luchtkwaliteit. Voor de jaren ’90 van de vorige eeuw was industrie vele malen meer vervuilend dan tegenwoordig.”

Het afgelopen decennium eindigt met een totale neerslag van ongeveer 7750 millimeter gemiddeld over het land: daarmee eindigt de periode op de zesde plaats op de ranglijst van natste decennia.