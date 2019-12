2019 in top vijf warmste jaren ooit gemeten

Het jaar 2019 behoort tot een van de warmste jaren sinds het begin van de metingen in 1901. De kans is groot dat dit jaar een plekje bemachtigt in de top drie, meldt Weeronline.

Met een gemiddelde temperatuur van 11,2 graden in De Bilt staat 2019 tot nu toe op een gedeelde derde plek in de ranglijst. In 2006 en 2007 werd het net zo warm.

Vorig jaar kwam de gemiddelde temperatuur nog iets hoger uit. Toen was de gemiddelde temperatuur 11,4 graden, goed voor een tweede plaats in de lijst. Het jaar 2014 staat met 11,7 graden bovenaan.

2019 kan nog op een tweede plek terechtkomen. De komende veertien dagen wordt namelijk zacht weer verwacht. Daarmee is het dan ook vrijwel uitgesloten dat dit jaar niet eindigt in de top 5 van warmste jaren.

Opvallend is dat maar liefst negen van de twaalf maanden warmer waren dan normaal. Juni spande de kroon. Met gemiddeld 18,1 graden, tegen 15,6 graden normaal, was het de warmste junimaand ooit. Er waren veel meer warme, zomerse en tropische dagen dan normaal en op drie dagen werd zelfs het datum-warmterecord gebroken.

Juli zorgde ook voor een echt warmterecord. Op 25 juli werd in Gilze-Rijen met 40,7 graden een nieuw nationaal hitterecord gemeten. Het oude record stond op 38,6 graden, gemeten op 23 augustus 1944 in Warnsveld.

