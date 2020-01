„12 procent van onze economie is duurzaam”

Van de hele Nederlandse economie is 12,1 procent duurzaam te noemen. Dat percentage van de economie is „circulair, klimaatneutraal en inclusief”, becijfert SEO Economisch Onderzoek. Samen met andere bedrijven als Rabobank en KPMG heeft het bureau onderzoek gedaan naar de mate waarin de economie al duurzaam is.

Opdrachtgever van het onderzoek is MVO Nederland, een ondernemersclub die onder meer streeft naar klimaatneutraal zakendoen. De organisatie wil de zogeheten Nieuwe Economie Index voortaan jaarlijks uitbrengen. Directeur Maria van der Heijden constateert dat „het begin er zeker is”. Een percentage van 20 procent duurzame activiteiten in 2025 is wat Nederland volgens haar nodig heeft „om een kantelpunt te bereiken”. Vanaf dat punt „is er geen weg meer terug naar de oude economie”. „Maar er moet dus nog enorm veel gebeuren bij Nederlandse bedrijven.”

De index is gebaseerd op de score van Nederlandse bedrijven op diverse subcategorieën die MVO Nederland promoot, zoals diversiteit, duurzame energie, biodiversiteit, ‘echte prijzen’ waarin ook maatschappelijke kosten worden meegerekend en ‘circulaire economie’. Dat laatste wil zeggen dat grondstoffen worden hergebruikt en productieketens een kringloop vormen.