Wonden na schoonheidsbehandeling

Iemand laat de lelijke bultjes op zijn gezicht verwijderen door een schoonheidsspecialist, maar houdt er brandwonden aan over. Voor zijn leven is hij getekend.

Voor dit soort misstanden in de cosmetische zorg heeft de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) maandag een meldpunt geopend. Voorzitter dr. Catharina Meijer legt uit waarom.

Waarom is het meldpunt in het leven geroepen?

„We willen graag in kaart brengen hoe vaak complicaties optreden als gevolg van cosmetische ingrepen door onprofessionele therapeuten.

Er is veel onwetendheid onder mensen over de risico’s van cosmetische ingrepen. Laat je goed voorlichten over wat zo’n ingreep inhoudt, welke artsen bevoegd zijn en hoe goed een kliniek staat aangeschreven. Ga alleen naar een erkende cosmetisch arts als je een behandeling overweegt.

Op internet biedt een zee aan niet-artsen voor een spotprijsje schoonheidsbehandelingen aan. Laat je niet verleiden door deze amateurs tot een behandeling die veel risico’s met zich meebrengt.

Veel van deze behandelaars zijn zich niet eens bewust van de mogelijke complicaties. Onlangs belde iemand mij op die was geschrokken van de gevolgen van een behandeling die zij had uitgevoerd. Het is gemakkelijk om te beginnen met een eigen praktijk. Op AliExpress kun je veel spul- len, pillen en medisch apparaat aanschaffen. Ook zijn er in Ne- derland allerlei aanbieders van cursussen voor schoonheidsspecialist. Daar is helaas niet veel aan te doen. De opleidingen zijn niet te verbieden, en de apparatuur mag je verkopen.”

Volgt er een boete als er een complicatie optreedt?

„Als een patiënt een ernstige complicatie krijgt na behandeling door een officieel geregistreerde arts kan hij naar de tuchtrechter stappen. Ik ben zelf ook cosmetisch arts. Als ik een bericht van de tuchtrechter krijg, heb ik echt een probleem. Dat wil je niet als professional.

Maar als de behandeling niet door een erkende arts is gedaan, kan een patiënt niet terecht bij de tuchtrechter. Het enige wat hij kan doen, is dat hij naar de politie gaat.”

Welke complicaties melden patiënten?

„Vaak worden pigmentverschuivingen gemeld. Iemand raakt dan plaatselijk zijn pigment kwijt of krijgt juist te veel pigment, resulterend in grote vlekken in zijn gezicht of hals. Die plekken zijn niet meer weg te krijgen.

Ook verbranding met littekenvorming kan ontstaan na een slecht uitgevoerde behandeling. Soms krijgt iemand grote wonden met infecties of sterft zijn huid plaatselijk af. Bij een patiënt waren zijn tanden afgestorven doordat zijn bloedvoorziening in de knel was geraakt.

Weet als patiënt wat er kan gebeuren. Geen behandeling is zonder risico. Maar de kans op complicaties is wel heel laag bij een behandeling uitgevoerd door een gedegen opgeleide arts die goed apparatuur gebruikt.”

Er zullen mensen zijn die zeggen: „Eigen schuld, dikke bult. Als je tevreden was geweest met je uiterlijk, zou je nu geen complicatie hebben.”

„Dat vind ik geen sympathieke benadering. Mensen die een behandeling willen, zitten echt met iets wat hun welzijn in de weg staat. De meesten komen langs omdat ze vinden dat ze er vermoeid uitzien. Anderen willen een behandeling om hun rimpels of hangende huid strak te trekken, of voor asymmetrie in het gezicht.

Het kan iets kleins zijn, maar altijd iets waar ze zich prettiger bij voelen als het verandert.”