Wat te doen als je binnen moet blijven?

Binnen blijven en contact met andere mensen zoveel mogelijk vermijden. Dat is sinds donderdag het advies voor mensen die opeens verkoudheidsklachten voelen opkomen. Hoe pak je dat aan: vrijwillige quarantaine in eigen huis?

Wie dezer dagen opeens gaat niezen of keelpijn krijgt, zal zich allicht afvragen of het coronavirus de oorzaak is. Wat je dan moet doen? Thuis blijven en uitzieken, tenzij je in de zorg werkzaam bent. Die afwezigheid moet uiteraard worden gemeld bij werkgevers, bij eventuele klanten of op school.

Misschien is het ook wel handig en verstandig om nog wat andere mensen op de hoogte te stellen: iemand die een oogje in het zeil houdt of de boodschappen wil doen. Om contact te vermijden zouden die dan liefst bij de deur afgezet moeten worden. Dat is ook wat supermarktketens inmiddels wel doen bij het afleveren van online bestelde boodschappen.

Wie je in ieder geval niet gelijk moet bellen: de huisarts. Zolang de klachten mild zijn, zo luidt het officiële advies, is dat niet nodig. Pas als er sprake is van hoesten in combinatie met koorts (een temperatuur van boven de 38 graden) of als het ademhalen steeds moeilijker gaat, is het zaak om contact met de dokter te zoeken.

De bedoeling van het advies om thuis te blijven is om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Bezoek ontvangen is daarom niet de bedoeling. Geen sociale contacten: dat kan leiden tot een gevoel van isolement en eenzaamheid. De telefoon kan in dat geval een uitkomst zijn. Maar dan moet er wel iemand zijn die je kunt bellen. De Algemene Ouderenbond heeft daarom deze week speciaal voor ouderen die alleen wonen een telefoonnummer geopend waar ze terecht kunnen voor vragen over het coronavirus (0348-466666).

Wat kun je doen om besmetting van huisgenoten te voorkomen? Het RIVM heeft een protocol voor thuisisolatie opgesteld voor mensen bij wie het virus is aangetroffen. Hierin staan specificieke adviezen. Bijvoorbeeld om wasgoed van iemand bij wie het virus is aangetoond apart te houden en liefst op minimaal 60 graden te wassen. Een soortgelijke behandeling wordt voor serviesgoed aanbevolen. Dus: gebruikte borden, bekers en bestek apart houden en afwassen met heet sop. Of in de vaatwasser stoppen en een uitgebreid programma kiezen. Met wegwerphandschoenen aan, liefst. En daarna weer de handen wassen.

Verder luidt het advies om objecten waar een zieke regelmatig mee in contact komt dagelijks af te nemen. Denk aan tafelbladen, nachtkastjes en wastafels, kranen, deurklinken en wc-brillen. Dit kan gewoon met een sopje met wat schoonmaakmiddel. Vervolgens dienen voorwerpen die je met de hand aanraakt of bedient ook nog met een chlooroplossing te worden afgenomen. Aanbevolen verhouding: 250 ml bleekmiddel op 10 liter water.

Als de verschijnselen niet al te heftig zijn, blijkt het verplichte huisarrest mensen aan te zetten tot het lezen van boeken, het doen van spelletjes of een niet geplande grote schoonmaak. Je moet tenslotte iets doen om al die uren te vullen.