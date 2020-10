Volgend jaar aed’s op alle treinstations

Op alle 350 treinstations in Nederland komen volgend jaar zogenoemde aed’s (automatische externe defibrillator oftewel hartstarter). ProRail en de Nederlandse Spoorwegen gaan in samenwerking met de Hartstichting in totaal 450 hartstarters plaatsen op de stations.

Bij een hartstilstand is de kans op overleven het grootst als een reanimatie binnen de eerste zes minuten start met de inzet van een aed. Dat is nu nog niet overal mogelijk. Door het aantal aed’s uit te breiden naar alle stations willen ProRail en de NS een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend aed-netwerk.

Op de vijftig grotere stations is op dit moment al minimaal één aed aanwezig. Dat worden er meer. „Een burgerhulpverlener kan regelmatig sneller ter plaatse zijn dan de ambulance”, zegt directeur Floris Italianer van de Hartstichting.

Toegangspoortjes

De aed’s krijgen een plek bij het station. Hierdoor is in een straal van 500 meter rondom het station een aed voorhanden. Bij stations met toegangspoortjes is er minimaal één direct toegankelijk. „Ik ben zelf een naaste verloren aan een hartstilstand. Een aed kan levensreddend zijn en daarom vind ik het belangrijk dat er zo snel mogelijk aed’s komen bij alle stations”, zegt Anneke de Vries, lid van de raad van bestuur van NS.

De Hartstichting berekende een jaar geleden dat er nog 5000 aed’s nodig waren om in Nederland een goed dekkend netwerk van hulpverlening bij een hartstilstand te krijgen.