Tumor schuilplaats van bacterie

In tumoren verschuilen zich diverse soorten bacteriën. Dat is zelfs het geval in kwaadaardige gezwellen die groeien op nagenoeg steriele locaties. Een tweede opmerkelijk gegeven is dat de samenstelling van de bacteriële gemeenschap verschilt per tumortype, zo ontdekte een internationaal onderzoeksteam. De wetenschappers publiceerden hun bevindingen in mei in het tijdschrift Science.

Het is al langer bekend dat tumoren bacteriën en ook virussen bevatten, maar de populaties zijn nooit uitvoerig onderzocht. Het team ging daarom op zoek naar bacterieel DNA en bacteriële celwandbestanddelen in zeven veelvoorkomende tumoren: huid-, eierstok-, long-, bot-, alvleesklier-, hersen- en borstkanker. Ook het omringende weefsel werd onderzocht.

In alle gezwellen vonden de onderzoekers bacteriën in het tumorweefsel, maar de frequentie verschilde. Zo traceerden ze bacteriën in 60 procent van de borst-, bot- en alvleeskliertumoren en slechts in 14 procent van de melanomen. De meeste tumoren bevatten hooguit negen soorten bacteriën. Bij borstkanker vonden de onderzoekers echter gemiddeld zo’n zestien soorten per weefselmonster.