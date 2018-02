Tips bij griep

Het heerst: de griep. Als je onverhoopt aan de beurt bent, kun je daar maar het best zo goed mogelijk op voorbereid zijn. Zeker als je alleen woont of als alle huisgenoten ziek zijn.

1 Zorg dat de voorraad voedsel een beetje op peil blijft. Ga eventueel als de eerste koude rilling zich aandient snel nog even boodschappen doen. Want als je eenmaal koortsig op de bank hangt, is een bezoek aan de supermarkt wel het laatste waar je hoofd naar staat. Van eetlust is dan sowieso meestal ook niet echt sprake. Maar een broodje, een schaaltje yoghurt of een sinaasappel, daar heb je dan wellicht juist wel zin in. Misschien word je als je ziek bent nog altijd blij van de dingen (beschuit, rijst, appelsap) die je als kind kreeg als je koortsig in bed lag. Waarom zou je die dan niet alvast inslaan? Ook altijd handig bij rondwarende griep: bakjes zelfgemaakte soep in de vriezer.

2 Zoals bekend is er tegen het griepvirus geen kruid gewassen. Als je ermee bent geïnfecteerd, zit er weinig anders op dan geduldig uitzieken. Maar er zijn wel zaken die de verschijnselen van griep kunnen verzachten. Check op voorhand alvast hoe het daarmee staat – dan zit je op een koortsige zondag niet zonder. Is er nog paracetamol in huis (en zo ja: wat is de houdbaarheidsdatum)? Hoe zit het met de neusspray? Zijn er nog papieren zakdoeken, dropjes, hoestdrank en keelpastilles? En waar ligt de koortsthermometer eigenlijk?

3 Kijk, als je toch bezig bent, gelijk even hoe het zit met de voorraad van huiselijke remedies tegen de verschijnselen van griep. Bijvoorbeeld: zout, honing, uien en gedroogde abrikozen. Gorgelen met zout water zou positief werken tegen keelpijn. Een lepeltje honing wordt voor hetzelfde doel aanbevolen. Een doorgesneden ui naast het bed zou helpen tegen verstopte luchtwegen. En als je last hebt van kriebelhoest, kan het verlichten om op een gedroogde abrikoos te zuigen. Als alternatief voor een dropje.