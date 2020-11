Schoollunch helpt tegen obesitas

Redactie binnenland

DEN HAAG. Een gezonde lunch op school en meer bewegen in de klas kunnen helpen in de strijd tegen overgewicht bij kinderen. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport dat donderdag is aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid.

Volgens de onderzoekers kan het percentage kinderen tussen de vier en achttien jaar dat kampt met overgewicht op deze manier dalen van 13,5 procent naar 10,2 procent in 2040. Het aantal kinderen met obesitas zou dankzij een schoollunch en meer beweging een half procent omlaag kunnen naar 2,3 procent in 2040.

Volgens het rapport staan ouders, kinderen én basisscholen positief tegenover een gezonde schoollunch en meer beweging op school om overgewicht tegen te gaan. Ouders zijn bereid hiervoor 1,75 euro per dag per kind te betalen.

De kosten voor een lunch in combinatie met extra beweegactiviteiten komen echter op 4,50 euro per dag. Omdat niet alle kosten gedekt zijn met de ouderbijdrage is aanvullende financiële ondersteuning nodig, stelt het onderzoek.

Zelf smeren

Samen lunchen op school kan goed in de vorm van een zelfsmeerlunch, stelt het rapport. Hierbij maken kinderen op school zelf een gezonde lunch klaar. Door een zelfsmeerlunch eten kinderen meer fruit, groente en bruinbrood, en drinken ze meer melk en water en minder suikerhoudende dranken, stellen de onderzoekers.

Meer bewegen op school kan bijvoorbeeld door tussen de lessen meer beweegmomenten in te lassen. Bij extra sport- en spelactiviteiten zouden medewerkers van naschoolse opvang en buurtsportcoaches ingezet kunnen worden.

In de toekomst kan de daling eraan bijdragen dat minder volwassenen overgewicht, obesitas en diabetes hebben. Dan moeten de kinderen het veranderde gedrag wel blijven volhouden als ze volwassen zijn. Activiteiten op de middelbare school en in de wijk kunnen daarbij helpen.