Remdesivir lijkt veelbelovend medicijn tegen Covid-19

Remdesivir, een virusremmer dat al jaren wordt gebruikt tegen ebola, lijkt goed aan te slaan bij ernstig zieke coronapatiënten.

Daarop wijzen uitgelekte resultaten van een klinische studie aan de universiteit van Chicago in de VS. Remdesivir werd intraveneus toegediend aan 125 Covid-patiënten, onder wie 113 ernstig zieken. Van hen bezweken er twee, de rest is inmiddels ontslagen, zegt onderzoeksleider Kathleen Mullane.

Het viel Mullane op dat na toediening van het middel de koorts bij patiënten over het algemeen snel zakte. Sommigen konden een dag na de start van de therapie al van de beademing af.

De meeste patiënten, ook de ernstige gevallen, knapten volgens haar binnen zes dagen op, waarna de behandeling kon worden gestaakt. Slechts ongeveer drie personen moesten tien dagen met het middel worden behandeld voordat voldoende verbetering optrad.

De onderzoekster wil niet te veel conclusies verbinden aan de studie, omdat er geen controlegroep ter vergelijking was. „Dat maakt het altijd lastig”, zei ze.

Mullane deed de resultaten uit de doeken tijdens een videoconferentie deze week met andere medewerkers van de universiteit. De discussie werd vastgelegd en nieuwssite Stat News kreeg er een kopie van. Donderdag kwam deze ermee naar buiten.

Gilead, het biotechbedrijf dat remdesivir produceert, noemt de resultaten „bemoedigend.” De aandelenkoers van het bedrijf is inmiddels flink gestegen.

Gilead doet zelf ook onderzoek naar remdesivir en hoopt eind april de resultaten van een studie met 400 patiënten te publiceren.

Marc Bonten, arts-microbioloog van het UMC Utrecht, heeft wel enige aanmerkingen op de studie. „Dit is wel heel weinig informatie en een heel kleine groep. En zonder controlegroep is er nog weinig over te zeggen. Ik zou eerst meer data willen zien”, zegt hij tegen de Telegraaf.

Remdesivir is nu nog een experimenteel middel dat artsen kunnen inzetten op de ic bij ernstig zieke coronapatiënten. Vanwege de grote vraag naar het product vanuit heel Europa heeft Gilead de aanlevering zeer beperkt en tegelijkertijd de productie opgevoerd.