Ook moderne anticonceptiepil verhoogt risico op borstkanker

De pil en hormoonafgevende spiraaltjes ter voorkoming van zwangerschap verhogen het risico op borstkanker, meldt drs. Leontien Bakermans in het februarinummer van het blad Leef, een uitgave van Schreeuw om Leven.

Bakermans, opgeleid als apotheker, baseert zich op een in december 2017 verschenen, ruim tien jaar durend onderzoek, onder 1,8 miljoen vrouwen in het blad New England Journal of Medicine. Daaruit blijkt dat het risico op borstkanker stijgt naarmate vrouwen langer de pil gebruiken. Is de periode minder dan een jaar, dan ligt het gestegen risico rond de 10 procent. Na ruim tien jaar gebruik is het risico op borstkanker opgelopen tot 40 procent.

De studie is bijzonder, aldus Bakermans, omdat moderne laaggedoseerde anticonceptiepillen zijn getest. Van de oudere pillen, die meer hormonen bevatten, was al bekend dat ze het risico op borstkanker verhoogden. De hoop dat dit met de nieuwe generatie pillen niet meer het geval zou zijn, is met deze studieresultaten vervlogen.

Voor spiraaltjes geldt hetzelfde. Moderne spiraaltjes met het hormoon levonorgestrel verhogen het risico op borstkanker met 20 procent. Bakermans becijfert vervolgens wat dit in de praktijk betekent. Bij jonge vrouwen van 20 tot 30 jaar komt borstkanker niet veel voor. Een risicostijging van 20 procent betekent zo’n twee extra gevallen van borstkanker op elke 100.000 vrouwen. „Niet veel, maar het gaat wel om jonge vrouwen”, stelt Bakermans.

Bij 40-plusvrouwen komt borstkanker vaker voor. Het gebruik van hormonale methoden zorgt in deze categorie voor dertien extra gevallen van borstkanker per 100.000 vrouwen. Op bijna 2 miljoen gebruikers in Nederland komt dat neer op 250 extra gevallen van borstkanker per jaar. Daar blijft het niet bij. Langdurig hormoongebruik verhoogt ook het risico op leverkanker, hersentumoren, baarmoeder- en galblaaskanker. Pil en spiraaltje verlagen de kans op baarmoederslijmvlies-, eierstok- en darmkanker, maar deze tumoren komen minder voor dan borstkanker.