Nijmeegse ontdekking MS-gen lopend vuurtje

Zeker twaalf kranten en omroepen berichtten de afgelopen dagen over de ontdekking van een genetische afwijking bij patiënten met multiple sclerose (MS).

Het Nationaal MS Fonds maakte maandag bekend dat onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen een afwijking in het zogenaamde MBP-gen hebben gevonden bij MS-patiënten. De ontdekking zou een „doorbraak” betekenen in het onderzoek naar de oorzaak en de behandeling van de neurologische aandoening. Diverse mediabedrijven, waaronder de NOS, Hart van Nederland en RTL Nieuws, pikten het nieuws op.

Het MBP-gen codeert voor een eiwit, dat een belangrijk onderdeel vormt van de beschermlaag rond zenuwcellen. Door het gendefect zou deze beschermlaag aangetast worden en zo bijdragen aan MS.

De vraag is in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een revolutionaire ontdekking. MS-patiënt Reni de Boer reageert sceptisch tegenover de NOS: „Er komt vaker nieuws over doorbraken, maar dan blijkt het uiteindelijk toch niet zo groot te zijn.”

Wereldwijd houden zich meer onderzoeksgroepen bezig met de genetische achtergrond van MS. Wijlen prof. Hintzen gaf vorig jaar aan dat er zeker 233 genetische afwijkingen bekend zijn die met name bij MS-patiënten voorkomen. Tweederde daarvan komen ook voor bij patiënten met onder meer reuma of type 1 diabetes.

Volgens Hintzen ligt een samenspel van factoren, waaronder genen, aan de basis van MS. Ook milieufactoren, zoals virussen, een vitamine D-tekort, roken en mogelijk ook luchtvervuiling spelen volgens hem een rol bij het ontstaan van de ziekte.