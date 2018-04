Niet iedereen is altijd even blij met fraai lenteweer

Fraai lenteweer is voor veel mensen iets om blij van te worden, maar dat geldt niet iedereen. Komende week komen de eerste berken in bloei en stijgen de pollenconcentraties. „Wie allergisch is voor berkenpollen, doet er goed aan voorlopig geen appels te eten”, zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University.

Het hooikoortsseizoen start weer?

„Elzen en hazelaars bloeiden door het zachte najaar al in december. Daar hebben enkele honderdduizenden mensen last van, maar vaak minder extreem. Bij berken is het een ander verhaal, bovendien gaat het naar schatting om 1 tot 1,5 miljoen mensen. De meeste klachten betreffen neus, ogen en luchtwegen. Wie er gevoelig voor is, kan echt grieperig worden. Nog meer mensen hebben last van graspollen, maar die verwachten we pas in de eerste week van mei.”

Wat bepaalt of het wel of niet een beroerd seizoen wordt voor hooikoortspatiënten?

„Vooral bij berken kun je heel veel of heel weinig pollen hebben. Dat hangt vooral van het weer af op het moment dat ze gaan bloeien. Is het regenachtig, dan spoelen ze snel weg. Bij lekker weer zijn mensen veel buiten en staan ze er meer aan bloot. Wind is ook een factor. Doordat ze licht zijn en hoog in de lucht blijven, kunnen pollen wel 1000 kilometer afleggen. Net als Saharazand. We kunnen dus ook aanvoer vanuit andere landen krijgen.”

Heeft u nog tips voor de mensen?

„Als je allergisch bent, is het niet handig om relaxed onder een berk op een bankje te gaan zitten. Het is wel slim om ramen dicht te houden. Neem ook je medicijnen op tijd in. In overleg met de arts is het soms verstandig om al enkele weken voor het seizoen te beginnen. Wie allergisch is voor graspollen, moet daar alvast naar kijken. Wat veel mensen niet weten, is dat bepaald voedsel allergische reacties kan versterken. Hooikoorts komt door eiwitten (allergenen) die een overdreven reactie van het immuunsysteem veroorzaken. Ben je gevoelig voor de berk, dan kun je beter nu even geen appels eten. Daarin zitten hetzelfde type eiwitten.”

Zijn er mensen die volledig disfunctioneren door de hooikoorts?

„De gevolgen worden vaak wel onderschat. Het komt voor dat mensen soms even helemaal niets meer kunnen. Dan tasten alle pollen de kwaliteit van leven dus echt aan. Opvallend genoeg noemen hooikoortspatiënten zichzelf bijna nooit ziek. „Het is even lastig”, horen we vaak. Terwijl die mensen dan behoorlijk gevloerd zijn.”

Is het te voorspellen hoe het hooikoortsseizoen zal verlopen?

„Dat is heel lastig te voorspellen, want het is elk jaar anders. Het seizoen voor de elzen en de hazelaar duurde lang, maar de pollenconcentraties waren laag. Dat kwam doordat op piekmomenten net de nachtvorst intrad. Op dit moment is het ideaal weer voor de berk en dus niet voor de mens. Het is droog en vrij warm. Als we hoge temperaturen krijgen, komen veel berken tegelijk in bloei en schiet bij droog weer de pollenconcentratie omhoog. Dat kan ook betekenen dat de periode korter wordt.

De afdeling longziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum houdt op haar website een pollentelling bij, maar dat zegt niets over de verwachting voor de dagen erna.”