Nederlandse vrouw (89) overlijdt na opnieuw te zijn besmet met corona

Een 89-jarige Nederlandse vrouw is eerder dit jaar overleden na voor de tweede keer te zijn besmet met het coronavirus. Het zou wereldwijd gaan om het eerste bekende sterfgeval na een herinfectie.

Dat meldden onderzoekers van onder meer het Erasmus Medisch Centrum maandag in een online publicatie. De vrouw leed aan een zeldzame vorm van kanker, macroglobulinemie, waarbij sprake is van ongecontroleerde groei van witte bloedcellen. De ziekte is ongeneeslijk maar kan met behandelingen worden onderdrukt. Door de chemotherapie die ze daarvoor kreeg, was haar immuunsysteem ernstig verzwakt.

Bij de eerste besmetting meldde ze zich bij de spoedeisende hulp met klachten als koorts en hoest. Ze werd opgenomen. Na vijf dagen kon ze uit het ziekenhuis worden ontslagen.

Twee maanden later –twee dagen na een nieuwe chemotherapie– kreeg ze opnieuw last van koorts, hoest en kortademigheid. Ze werd in het ziekenhuis opgenomen en werd positief getest. In de dagen die volgden, ging haar gezondheidstoestand hard achteruit. Twee weken later overleed ze.

Genetisch verschil

Uit moleculair onderzoek bleek dat het virus bij de tweede besmetting genetisch verschilde van de eerste keer. Hiermee leverden de onderzoekers het bewijs dat het ging om een herinfectie.

Wereldwijd zijn 23 gevallen van een herinfectie met genetisch onderzoek aangetoond, volgens de ”Covid-19 reinfection tracker” van de nieuwssite BNO News. In vijf gevallen gaat het om een Nederlander. Het werkelijke aantal herbesmettingen is vermoedelijk vele malen hoger.