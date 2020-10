Man overlijdt aan eten bergen drop

Kort nieuws over ontwikkelingen in de medische wereld; over voeding en gezondheid, gezonde leefstijl en andere wetenswaardigheden.

Dood door drop

Een Amerikaanse bouwvakker van 54 jaar is overleden door consumptie van grote hoeveelheden snoep met daarin zoethoutwortelextract. Hij kreeg een hartstilstand door een ernstig tekort aan kalium. Reanimatie mocht niet meer baten.

De man at iedere dag anderhalve zak van zijn geliefde snoepgoed, aldus de BBC naar aanleiding van een artikel in The New England Journal of Medicine (NEJM) vorige week.

Zoethoutwortelextract zit in onder meer drop, zoethoutthee, sterrenmixthee en hoestdrank. Het bevat glycyr-rhethinezuur. Dit verhoogt de bloeddruk en verlaagt het kaliumgehalte in het bloed. „Dat zagen we bij deze patiënt ook. Uit studies blijkt dat een abnormale consumptie van glycyrrhetinezuur fatale hartritmestoornissen en nierfalen kan veroorzaken”, aldus dokter Eleazar Edelman in de NEJM.

Artsen becijferden in 2007 in het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde dat per dag twee tot vijf dropjes of een half kopje zoethoutthee de limiet moet zijn. Deze hoeveelheid kan worden geconsumeerd zonder dat dit een bloeddrukstijging veroorzaakt. In Nederland wordt jaarlijks 32 miljoen kilo drop gegeten, omgerekend 2 kilo per persoon.

Zwangerschapsduur en breinontwikkeling

Hoe langer de zwangerschapsduur, hoe groter het hersenvolume van baby’s. Iedere week dat een baby –ook aan het eind van de zwangerschap– langer doorbrengt in de baarmoeder leidt tot een groter breinvolume op de leeftijd van tien jaar.

Dat meldden onderzoekers van het Erasmus MC op basis van een grootschalig bevolkingsonderzoek, de zogeheten Generation R-studie. De uitkomsten werden vorige week gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Pediatrics. Generation R volgt 10.000 opgroeiende Rotterdamse kinderen vanaf de foetusleeftijd tot aan de jonge volwassenheid.

Bij 3000 van deze kinderen werd met een zogeheten termijnecho aan het begin van de zwangerschap vastgesteld hoe lang de moeders zwanger waren. Bij de geboorte werd de totale zwangerschapsduur berekend. Tien jaar later werd bij de kinderen een hersenscan gemaakt waarbij het brein in kaart werd gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen het breinvolume, maar ook het oppervlak van de hersenschors en het aantal plooiingen daarin, op tienjarige leeftijd groter is naarmate de zwangerschap langer heeft geduurd. De dikte van de hersenschors wordt echter niet beïnvloed. Dat komt volgens de onderzoekers waarschijnlijk doordat deze al in het begin van de zwangerschap wordt bepaald.

Hoofdonderzoeker dr. Hanan El Marroun wijst erop dat er ook in de laatste dagen van de zwangerschap nog veel gebeurt als het gaat om de hersenontwikkeling van het kind. „Iedere week telt. Als het niet per se nodig is, is het beter de zwangerschap niet eerder in te leiden of een keizersnede te doen. Doe dit alleen als er medische complicaties dreigen.” Vooral in het buitenland, en met name in Zuid-Amerikaanse landen, ligt het percentage keizersneden veel hoger dan in Nederland. De keuze voor een keizersnede wordt daar niet altijd alleen op grond van medische criteria bepaald. „Het is goed de nieuwverworven kennis mee te nemen bij het nemen van medische beslissingen.”

Of er mogelijk nadelige gevolgen zijn van een net iets vroegere geboorte voor de hersenfuncties op de lange termijn, en zo ja welke, is in de studie niet meegenomen en moet nog worden onderzocht.

Ook moet worden nagegaan of het verband tussen zwangerschapsduur en hersenontwikkeling oorzakelijk is.