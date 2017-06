Maagbeschermer verkleint risico op bloeding bij aspirine na hart- of herseninfarct

Het risico op een (maag-darm)bloeding en sterfte bij langdurig gebruik van aspirine in lage dosering is hoger dan altijd werd gedacht. In ieder geval bij 75-plussers, zo blijkt uit een Britse studie waarvan de resultaten vorige week verschenen in het medische tijdschrift The Lancet.

Aspirine of acetylsalicylzuur in lage dosering (70 milligram) of 100 milligram (ascal) wordt als bloedverdunner voorgeschreven aan patiënten na een hart- of herseninfarct.

Onderzoekers volgden tien jaar lang ruim 3100 patiënten die deze middelen gebruikten. De helft van hen was bij het begin van de studie ouder dan 75 jaar. Het risico op een (maag-darm)bloeding steeg met de leeftijd. Bij patiënten onder de 65 jaar was het risico op een bloeding 1,5 procent. In de groep van 65 tot 75 jaar was dit 2,5 procent. Bij de 75-84 jarigen was het 3,5 procent en voor nog ouderen 5 procent.

De kans op blijvende schade of sterfte door een bloeding was bij 75-plussers ongeveer tien keer hoger dan bij patiënten onder de 65 jaar. De onderzoekers adviseren om 75-plussers een maagbeschermer naast de aspirine voor te schrijven. Dit middel is effectief en goedkoop. Het risico op een bloeding daalt daarmee met 70 tot 90 procent, aldus de artsen.

Ze wijzen op het belang van aspirine en acetylsalicylzuur voor de preventie van een nieuw hart- of herseninfarct. Stoppen is dan ook geen optie, tenzij de arts bij zijn individuele risicoafweging anders beslist.

Prof. dr. Ron Peters, cardioloog in het AMC in Amsterdam, is blij met de Britse studie. „Het onderzoek drukt ons met de neus op de feiten. Als patiënten aspirine of ascal krijgen voorgeschreven als bloedverdunners slikken ze die middelen vaak vele jaren lang. Hun risicoprofiel kan veranderen, onder meer omdat ze ouder worden. Daarom is het nodig dat artsen van tijd tot tijd de medicatie tegen het licht houden.”

Het is volgens Peters een goede suggestie om in ieder geval bij 75-plussers aspirine te combineren met een maagbeschermer.