Longarts wil e-sigaret in Nederland verbieden

Nederlandse longartsen willen een totaalverbod op e-sigaretten in Nederland. Dat meldde Leon van der Toorn, voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Turberculose, maandag in het Algemeen Dagblad.

Van der Toorn wil dat geen enkele e-sigaret Nederland meer in komt. Het is voor het eerst dat hij dergelijke verregaande maatregelen bepleit. Verschillende „zorgwekkende ontwikkelingen” dragen er volgens de longarts aan bij dat hij nu wel over wil gaan tot een totaalverbod.

Het aantal Nederlanders dat na het gebruik van de e-sigaret met klachten bij de longarts terecht kwam, is opgelopen van drie naar acht personen. Een patiënt was er zo ernstig aan toe dat opname op de IC noodzakelijk was.

Daarnaast meldden diverse Nederlanders zich inmiddels bij de longartsenvereniging omdat zij klachten kregen na gebruik van de e-sigaret.

In 2017 had 36 procent van de 16-jarigen ervaring met de e-sigaret. Van der Toorn: „Er zit nog steeds nicotine in en dat is het verslavende deel van de e-sigaret. We zijn bang dat jongeren daarna juist beginnen met roken.”