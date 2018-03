Lippenbalsem in opspraak

Lippenbalsems van de merken Labello, Blistex, Eucerin en Vaseline bevatten mogelijk kankerverwekkende stoffen, zo meldde de Consumentenbond in de Gezondgids van februari. De Belgische en Duitse zusterorganisaties Test-Aankoop en Stiftung Warentest ontdekten onlangs in diverse lippenbalsems minerale oliën. Het gaat om zogeheten MOSH en MOAH, afkortingen die respectievelijk staan voor Mineral Oil Saturated Hydrocarbons en Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons.

MOAH zijn mogelijk kankerverwekkend en MOSH kunnen door stapeling in organen als lever en lymfeklieren tumoren veroorzaken. Op de verpakking staat over deze ingrediënten overigens niets vermeld. De bond adviseert echter lippenbalsems met de volgende stoffen te vermijden: cera microcristallina, (hydrogenated) microcrystalline wax, ceresin, ozokerite, paraffine (liquidum) en petrolatum. MOAH en MOSH komen ook voor in andere huidverzorgingsproducten. De branche stelt dat dit veilig is omdat ze niet worden ingeslikt. Toch is ook de huid niet ondoordringbaar.