Leefplezier App moet bijdragen aan welbevinden ouderen

Wat draagt bij aan mijn welbevinden en waar word ik gelukkig van? Gebruikers van de Leefplezier App worden geholpen om een antwoord te vinden op dergelijke vragen. De app kan volgens de makers ouderen inzicht geven in hun leefplezier en hun handvatten bieden voor veranderingen in hun leefstijl. „Als zij meer zicht hebben op de dingen waarvan ze gelukkig worden, draagt die kennis bij aan meer welbevinden en helpt dit hen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven”, zegt Bertus Jeronimus, onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). „Geluk is een persoonlijke beleving. De een geniet op en top wanneer hij samen met zijn vrienden is, en een ander leest liever in alle rust een boek op de bank.”

De RuG heeft de Leefplezier App in samenspraak met zorgorganisatie Espria ontwikkeld. Met de term ”leefplezier” willen de bedenkers aangeven dat het niet om een vluchtig geluksmoment gaat, maar dat iemand dag in, dag uit tevreden is.

Mensen die de gratis app downloaden, houden dertig dagen een digitaal dagboek bij en beantwoorden drie keer per dag een aantal vragen over wat ze gedaan hebben en hoe ze zich voelen. Aan het eind van deze periode ontvangen ze een analyse van wat zij noteerden in hun dagboek.

Gebruikers kunnen zelf een aantal thema’s kiezen die voor hen relevant zijn, onder andere bewegen, sociale contacten, slaap en hobby’s. Uit het Grote Geluksonderzoek van KBO-PCOB onder 2500 senioren kwam vorige maand naar voren dat het geloof een positieve invloed heeft op het geluksgevoel. Kreeg levensbeschouwing ook een plek in de Leefplezier App? Jeronimus: „Het belang van het geloof blijkt uit meerdere onderzoeken. Daarom kreeg levensbeschouwing een plek in het thema verbondenheid.”

Hebben 55-plussers er onvoldoende zicht op wat bijdraagt aan hun levensgeluk? „Een aantal zaken is vanzelfsprekend, zoals de waarde van een goede partner en fijne vrienden. De praktijk leert tegelijkertijd dat mensen sommige verbanden over het hoofd zien. Bijvoorbeeld dat een vervelend gevoel ’s morgens het gevolg kan zijn van het drinken van twee glazen rode wijn de avond ervoor.”

Daar komt volgens de onderzoeker bij dat datgene wat ons gelukkig maakt, verandert als we ouder worden. „Veel jongeren maken zich druk over hun carrière. Vijftigers hechten daarentegen meer belang aan het contact met familie en aan hun hobby’s.”

Wat verraste Jeronimus? „Veel mensen die in 2015 de proefversie testten, bleken weinig inzicht in hun tijdsbesteding te hebben. Een deelnemer genoot van het maken van een wandeling, maar voelde zich erna schuldig. Het invullen van het digitale dagboek maakte haar pas duidelijk dat dit kwam omdat ze tijdens een wandeling niet werkte.”

De RuG gebruikt de geanonimiseerde resultaten van de Leefplezier App voor het onderzoek naar patronen van geluk bij ouderen.