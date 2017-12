Laag vitamine D-gehalte pasgeborene verhoogt risico op autisme

Een laag gehalte aan vitamine D bij pasgeborenen lijkt het risico op een autismespectrumstoornis op 3-jarige leeftijd aanzienlijk te verhogen.

Dat blijkt uit Chinees onderzoek dat eind vorige maand werd gepubliceerd in de Journal of Bone and Mineral Research.

Van bijna 28.000 Chinese kinderen werd bij 310 op 3-jarige leeftijd de diagnose stoornis in het autistisch spectrum gesteld. Ze werden vergeleken met 1240 kinderen uit een controlegroep. Dat liet significante verschillen zien.

Kinderen met het laagste gehalte aan vitamine D na de geboorte hadden op 3-jarige leeftijd 260 procent meer kans op een autismespectrumstoornis dan kinderen met het hoogste niveau. In de twee groepen daartussenin daalde dit percentage van 150 naar 90 naarmate het gehalte aan vitamine D hoger was.

In Nederland geldt voor zwangeren en kinderen tot vier jaar het advies van de Gezondheidsraad om dagelijks 10 microgram extra vitamine D te slikken. Vitamine D wordt ook in de huid gevormd uit zonlicht.