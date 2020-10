Komt een baby met benauwdheidsklachten in het ziekenhuis

Ook pasgeborenen kunnen corona krijgen. Zij hebben er gelukkig meestal weinig last van en knappen snel op. Wel dreigt een tekort aan ziekenhuisbedden voor kinderen nu het griepseizoen voor de deur staat.

Inmiddels zitten we midden in de tweede golf van de coronapandemie en dreigt in het Ikazia Ziekenhuis de reguliere zorg in het gedrang te komen. Doordat er nu meer jonge mensen besmet raken met het coronavirus, wordt het nu ook drukker in ons moeder-kindcentrum.

Een half jaar geleden, tijdens de eerste golf, waren er nauwelijks besmette zwangeren. Ook zagen we slechts enkele kinderen met corona. Zij herstelden vrijwel zonder uitzondering snel na een meestal relatief mild beloop.

Toch was het ook toen drukker dan normaal in onze kraam- en couveuse-suites omdat we bevallingen overnamen uit Breda en omstreken om het overbelaste Noord-Brabant –dat toentertijd de meeste coronapatiënten had– bij te staan.

Snelle ademhaling

Er melde zich onlangs een moeder met een enkele weken oude zuigeling op onze spoedeisende hulp. De baby had een snelle ademhaling en kreunde een beetje. Er waren geen zieken thuis en moeder had zich streng aan de hygiëneregels gehouden, zei ze, en nauwelijks kraambezoek gehad. Het leek me dus niet waarschijnlijk dat het hier om Covid-19 ging, zeker ook omdat het een alleenstaande moeder was en ze zelf geen klachten had. Daarnaast was de baby nog zo jong dat ze nauwelijks ouder was dan de incubatietijd van het virus.

Ik vermoedde dat er sprake was van een ”late onset sepsis”. Een dergelijke infectie treed vaak binnen enkele weken na de geboorte op en wordt vaak veroorzaakt door streptococcenbacteriën uit de B-groep (GBS).

Ik besloot het kind op te nemen, kweken af te nemen (inclusief ruggenprik) en te starten met antibiotica. Tot mijn verbazing bleek deze zuigeling toch positief voor corona te zijn.

Hiermee geconfronteerd erkende moeder schoorvoetend, dat ze toch niet zo voorzichtig was geweest als ze had gezegd. Ze was onder andere met haar pasgeboren baby naar de supermarkt geweest.

Gelukkig knapte de zuigeling snel op en kon ze na een dag of drie worden ontslagen uit het ziekenhuis. Dat is ook onze ervaring met andere zuigelingen en kinderen. Ze zijn opvallend weinig ziek en knappen meestal snel op. Ik zeg wel eens gekscherend tegen mijn collega’s: „Als kinderen zo ziek zijn dat ze zich op onze spoedeisende hulp melden, hebben ze waarschijnlijk geen corona.”

Winterse epidemieën

Toch maken we onze borst nat voor de komende winter. We hadden het begin van de tweede golf niet al in september verwacht. Dat betekent weinig goeds voor de komende maanden. Als daar ook nog de gebruikelijke winterse epidemieën van het RS-virus en het influenzavirus bijkomen, dan vraag ik me af waar we al die zieke kinderen kwijt kunnen. Er dreigt een tekort aan ziekenhuisbedden voor kinderen.

Ik hoop dat we net als op het zuidelijk halfrond –waar het de afgelopen maanden winter was– nauwelijks influenza zullen zien. Het lijkt erop dat het griepvirus veel meer last heeft van de anderhalve meter samenleving dan het nieuwe coronavirus. Dat zou een geluk bij een ongeluk zijn.

Kees Aleman, kinderarts aan het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam