Kind met malaria verspreidt voor muggen aantrekkelijke geur

Malariaparasieten in het lichaam van kinderen met malaria verhogen de productie van enkele specifieke geurstoffen die het lichaam via de huid verlaten. Deze geuren trekken extra malariamuggen aan, zodat deze kinderen een grotere kans hebben gebeten te worden dan kinderen zonder malaria.

Een internationaal team onder leiding van onderzoekers van Wageningen University & Research ontrafelde welke geurstoffen in het spel zijn. Zij publiceerden hun gegevens medio april in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

De wetenschappers merkten in eerder onderzoek dat kinderen die de malariaparasiet, Plasmodium, bij zich dragen, meer door malariamuggen worden opgezocht dan gezonde kinderen. De Wageningse wetenschappers onderzochten met collega’s uit Engeland, Kenia en Nijmegen wat hiervan de oorzaak is. Uit hun onderzoek blijkt dat de hoeveelheid van enkele specifieke geurstoffen bij kinderen die zijn besmet met malaria een stuk hoger ligt dan bij malariavrije kinderen. Het gaat om de stoffen heptanal, octanal en nonanal. Ze zijn in de chemie bekend onder de gemeenschappelijke naam aldehyden.

„Dit zijn normale geurstoffen, die wel worden omschreven als fruitig of grassig. Maar voor malariamuggen zijn ze extra aantrekkelijk”, zegt de Wageningse onderzoekster Jetske de Boer, die het onderzoek in Kenia leidde. Het aandeel van aldehyden blijkt toe te nemen van ongeveer 15 procent van het totale geurboeket naar bijna 23 procent. Verder zagen de onderzoekers dat hoe meer parasieten er in het bloed aanwezig zijn, hoe meer van de drie aldehyden worden uitgescheiden.

De nieuwe bevindingen bieden extra mogelijkheden om malaria te bestrijden. „We kunnen onze geurvallen voor muggen verbeteren door een extra portie van deze lokstoffen toe te voegen”, aldus De Boer. „Ook kunnen deze verbindingen dienen als merkstoffen waarop diagnostische apparatuur kan worden ontwikkeld, zonder dat de arts bloed hoeft te prikken. Sneller en een stuk kindvriendelijker.” beeld CDC