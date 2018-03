Killervirus redt leven man met hardnekkige infectie

Een zogeheten killervirus, ook wel bacteriofaag genoemd, heeft het leven gered van een 76-jarige man met een gevaarlijke ontsteking van een aortaprothese, zo blijkt uit een artikel in het tijdschrift Evolution, Medicine & Public Health van 8 maart.

De man werd in 2012 geopereerd vanwege een verwijding in de aortaboog, het eerste gedeelte van de grote lichaamsslagader. Al snel bleek dat de bacterie Pseudomonas aeruginosa op de prothese was neergestreken. Deze ziekteverwekker is een beruchte ziekenhuisbacterie die na operaties of andere ingrepen vaker voor problemen zorgt. De bacterie komt van nature voor in de grond en in oppervlaktewater.

Killervirus vernietigt resistente bacterie

Maar bacteriën zoals deze hebben ook vijanden: killervirussen of bacteriofagen. Ze zien eruit als een soort maanlanders en leven in hetzelfde milieu. Deze bacteriofagen zijn minuscule eiwitpakketjes. Ze hebben een kop met daarin een stukje DNA en een staart. Met hun staart injecteren fagen hun DNA in een bacterie. Daardoor wordt hun gastheer een fabriek die nieuwe fagen gaat produceren waarna de bacterie te gronde gaat.

De 76-jarige werd intensief behandeld met allerlei soorten antibiotica, maar de infectie bleef terugkomen. Talloze ziekenhuisopnames waren het gevolg. Uiteindelijk hadden de artsen nauwelijks nog behandelopties.

Een bacteriofagenexpert van de universiteit van Yale adviseerde de bacteriofaag OMKO1 te gebruiken. Deze werd vervolgens geïsoleerd en gekweekt uit oppervlaktewater in de buurt.

De artsen vroegen vervolgens toestemming aan de FDA, de Amerikaanse Gezondheidsraad, om toestemming voor het gebruik van de bacteriofaag. Nadat het licht op groen was gezet, injecteerden de artsen in januari 2016 de bacteriofagen in de borstkas van de patiënt tijdens een nieuwe operatieve ingreep. De ingreep lijkt succesvol, aldus de artsen. Sinds die tijd heeft de patiënt geen last meer gehad van de infectie met de pseudomonasbacterie.

>>bacteriofagentherapie.nl