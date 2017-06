Kikkereiwit effectief tegen griepvirus

Een eiwit in huidslijm van een Indiase kikkersoort is erg effectief tegen varianten van het griepvirus. Amerikaanse onderzoekers bestudeerden 32 peptiden en ontdekten vier varianten die het influenzavirus kunnen vernietigen. In drie gevallen maakten ze gaten in de celwand waardoor ze giftig zijn voor de mens. In één geval richtte de stof zich alleen op het griepvirus.

De wetenschappers gaven het eiwit de naam urumin. Ze vermoeden dat de stof inwerkt op het virale eiwit hemagglutinine. Dat heeft het griepvirus nodig heeft om gezonde cellen binnen te dringen. Bij eerste labtests bleek urumin muizen te beschermen tegen verschillende griepvarianten. De stof kan mogelijk waardevol zijn tijdens een grieppandemie.

De wetenschappers willen nu nagaan of de aanpak ook gebruikt kan worden in de strijd tegen ziektes als dengue (knokkelkoorts) en zika.