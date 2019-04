„Kijk vooral naar verandering borsten”

Om borstkanker vroegtijdig te herkennen, is regelmatig goed kijken naar mogelijke veranderingen van de borsten belangrijker dan voelen. Ruim 70 procent van de vrouwen weet dit niet, meldt het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in Bilthoven deze week.

Met de campagne ”Ken je borsten” vraagt het in de behandeling van borstkanker gespecialiseerde ziekenhuis aandacht voor vroege opsporing van borstkanker. In een brochure, te downloaden via alexandermonro.nl, staan twaalf veranderingen van borsten waarop vrouwen moeten letten: een voelbare harde zone, kuiltje, tepelkorst, rood of warm, vochtverlies uit tepel, huidbeschadiging, bultje, dikke ader, ingetrokken tepel, wijziging van vorm of grootte, sinaasappelhuid en hard knobbeltje. Ook een pijnlijke, anders aanvoelende plek in de borst en zwelling in de oksel kunnen wijzen op borstkanker.

Marjolein de Jong, directeur van het AMZ: „Veel waarschuwingssignalen kun je wel zien, maar niet voelen. Zo sprak ik onlangs een patiënt die kuiltjes zag in haar borst. Zij voelde geen afwijkingen. Ook de huisarts niet. Toch had ze een tumor van een paar centimeter. Voelen mag, want zo leer je je borsten kennen. Maar zorg er vooral voor dat je weet hoe je borsten er normaal uitzien en wat de twaalf veranderingen zijn waarop je moet letten.”

Soms is een verandering aan een borst te zien of misschien een verdikking of een knobbeltje voelbaar. „Dit betekent niet dat je je direct zorgen hoeft te maken. Wel is het belangrijk dat je alert blijft en eventuele veranderingen op tijd opmerkt door regelmatig te kijken naar je borsten. Zo zorgt klierweefsel ervoor dat het onder de huid vaak hobbelig aanvoelt, terwijl dit meestal normaal is. Daarom is voelen niet betrouwbaar, maar is het juist belangrijk om te kijken.” De controles die je zelf kunt doen, zijn niet altijd betrouwbaar, aldus De Jong. Ga daarom naar je huisarts: als je twijfelt; bij een verandering of bij één van de genoemde signalen; als er in je familie veel borstkanker voorkomt.