Kefir en hoge bloeddruk

Het gefermenteerde melkproduct kefir verlaagt de bloeddruk op verschillende manieren, zo blijkt uit onderzoek met ratten waarvan eind april melding werd gemaakt op een bijeenkomst van the American Physiological Society in San Diego. Een disbalans in de bacteriecultuur in de darm (microbioom) kan leiden tot hoge bloeddruk bij sommige mensen. Probiotica, supplementen met goedaardige bacteriën, kunnen de bloeddruk verlagen, zo bleek uit eerder onderzoek. Amerikaanse en Braziliaanse wetenschappers gingen op zoek naar het mechanisme achter deze bevindingen.

Ze gingen negen weken lang aan de slag met drie groepen ratten. Twee groepen hadden hoge bloeddruk; de ene kreeg kefir, de andere niet. Een controlegroep had geen hoge bloeddruk. De kefirgroep had een lager niveau van endotoxinen (giftige celwandresten van ‘foute’ darmbacteriën), een betere darmdoorlaatbaarheid en een lagere bloeddruk dan de niet-behandelde groep. Het gehalte van een enzym dat betrokken is bij een goede werking van het zenuwstelsel verbeterde.