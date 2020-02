Kanker door talkpoeder met asbest

Kort nieuws over ontwikkelingen in de medische wereld; over voeding en gezondheid, gezonde leefstijl en andere wetenswaardigheden.

Longvlieskanker

Bij 33 patiënten met longvlieskanker is langdurig gebruik van met asbest verontreinigde talkpoeder de waarschijnlijke oorzaak van hun aandoening. Dat meldden Amerikaanse onderzoekers in januari in het Journal of Occupational and Environmental Medicine.

„Onze bevindingen wijzen sterk in de richting dat langdurige blootstelling aan met asbest verontreinigde talkpoeder verklaart waarom deze patiënten longvlieskanker –mesothelioom– hebben kregen terwijl aanvankelijk werd gedacht dat de kanker spontaan was ontstaan.”

Mesothelioom is een vorm van kanker die vooral gerelateerd is aan het werken met asbest in bijvoorbeeld de asbestindustrie, isolatiebranche, en de bouw. Bij mensen buiten deze sectoren wordt longvlieskanker meestal bestempeld als ”idiopathisch”, oftewel zonder bekende oorzaak.

Alle onderzochte patiënten, 26 vrouwen en 7 mannen, hadden nooit contact met asbest gehad. Wel hadden ze, soms gedurende tientallen jaren, talkpoeder gebruikt. In tumorweefsel of lymfeklieren werden bij zes patiënten asbestvezels aangetroffen van hetzelfde type als in verontreinigde talkpoeder wordt gevonden.

Talkpoeder met asbest inzet rechtszaken

In de VS lopen bijna 17.000 rechtszaken tegen het cosmeticaconcern Johnson & Johnson (J&J). Het bedrijf wordt ervan beschuldigd dat het gedurende decennia babypoeder en andere cosmetica die talkpoeder bevatten, heeft verkocht die verontreinigd waren met asbest. Dit zou zijn gebeurd terwijl het bedrijf daarvan afwist, aldus advocaten van de slachtoffers en recent ook de staat New Mexico. Ook het ministerie van Justitie stelt een onderzoek in, zo meldde The New York Times begin januari.

Volgens de procureur-generaal van New Mexico misleidde J&J jarenlang vrouwen en kinderen over de veiligheid van zijn talkproducten.

Blootstelling aan asbestdeeltjes verhoogt het risico op longvlieskanker (mesothelioom), buikvlieskanker en eierstokkanker.

In 2018 wees een jury een schadevergoeding van ruim 4,6 miljard dollar toe aan 22 vrouwen en hun families. Ze beschuldigden J&J ervan dat asbest in talkpoeder heeft bijgedragen aan eierstokkanker. Bij de vrouwen waren asbestvezels en talkdeeltjes gevonden in het weefsel van de eierstokken. De vrouwen gebruikten talkpoeder voor hun intieme hygiëne. Diverse vrouwen waren inmiddels overleden. J&J is tegen deze uitspraak in beroep gegaan.

Talkpoeder is een mineraal dat voorkomt in aardlagen in de buurt van asbest. Bij de winning van talk kan daardoor asbest meekomen. Fabrikanten zijn verplicht talk te zuiveren, maar dit blijkt niet altijd goed te gaan. In oktober vorig jaar riep J&J nog 33.000 potten met babypoeder terug nadat de Amerikaanse FDA sporen chrysotiel asbest aantrof in een pot die in een winkel stond. Latere monsters lieten overigens geen asbestverontreiniging zien, aldus J&J, dat zich heftig verweert tegen de aanklachten. Het bedrijf stelt dat zijn producten vrij zijn van asbest.

Het wachten is nu op de uitspraak van een federale rechter die moet beoordelen hoe hard het bewijs is achter de beschuldigingen tegen J&J, aldus The New York Times. Het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) classificeert talkpoeder dat asbest bevat als kankerverwekkend. Op basis van beperkte onderzoeksgegevens noemt het IARC het gebruik van met asbest verontreinigde talkpoeder voor intieme hygiëne „mogelijk kankerverwekkend.” Talkpoeder zonder asbest kent geen risicobeoordeling vanwege gebrek aan onderzoeksdata.