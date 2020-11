Ivermectine „zeer effectief” bij corona

Ivermectine, een middel dat al decennia wordt gebruikt tegen worminfecties en bij schurft, blijkt uitstekend te helpen tegen Covid-19.

Dat blijkt uit een recente publicatie van onderzoekers van de Egyptische Benha universiteit. Driehonderd proefpersonen kregen het middel; preventief, bij milde klachten of bij ernstige klachten. Driehonderd anderen vormden de controlegroep; zij kregen hydroxychloroquine plus standaard behandeling (waaronder zink en vitamine C).

Patiënten met milde klachten die ivermectine kregen, knapten vaker op dan de controlegroep (99 versus 74 procent), lagen minder lang in het ziekenhuis (gemiddeld 5 versus 15 dagen) en er was minder sterfte (0 versus 4 personen). Ook Covidpatiënten die er al ernstiger aan toe waren, hadden baat bij het middel: 94 personen verbeterden, 4 bleven op hetzelfde niveau, 2 overleden. In de controlegroep verbeterde de helft en overleden er 30.

Ivermectine werkt zelfs preventief, zo bleek. Van de honderd personen die het middel kregen en een hoog risico liepen op een coronabesmetting, raakte slechts 2 procent geïnfecteerd. In de groep die geen ivermectine kreeg, was dat 10 procent.

De onderzoekers concluderen dat ivermectine een „zeer effectief” medicijn is voor het behandelen van Covid-19. Bovendien is vroegtijdig gebruik „zeer nuttig” bij het voorkomen van coronainfecties, stellen ze.

Het artikel moet nog wel worden beoordeeld door vakgenoten.

Brandwonden

Ook in Nederland wordt er onderzoek gedaan naar een coronamedicijn. Het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk onderzoekt de werking van een bepaald enzym, alkalische fosfatase. Dat wordt bij brandwonden gebruikt, maar heeft mogelijk ook gunstige effecten bij coronapatiënten.